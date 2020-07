«A seguito degli ultimi avvenimenti che hanno visto coinvolto tutto il centrodestra cittadino ed in particolar modo il partito di Forza Italia, come Associazione politica Forza Andria esprimiamo tutto il nostro sostegno al nuovo delegato cittadino avv. Antonio Nespoli consci della sicura competitività della lista che sta formando per le imminenti elezioni amministrative». Interviene così, in una nota, l’associazione politica Forza Andria.

«Coerentemente alla nostra storia politica, ancora una volta dimostriamo fedeltà a quei principi cardini che hanno caratterizzato Forza Italia e il Presidente Silvio Berlusconi.

La nostra scelta di campo sarà convintamente a sostegno della lista di Forza Italia in coalizione con le altre anime del centrodestra unito con il candidato sindaco avv. Antonio Scamarcio».