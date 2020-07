Mercoledì 8 luglio, alle ore 18, presso il cortile del Good for Food in viale Crispi, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’avv. Antonio Scamarcio come candidato sindaco della città di Andria da parte dei partiti e delle liste civiche che compongono la coalizione di centro-destra. Interverranno, tra gli altri, Giovanni Riviello per la Lega, Benedetto Fucci e Raimondo Lima per Fratelli d’Italia e Luigi De Mucci per Forza Italia, rispettivamente coordinatori a livello provinciale dei tre partiti.

«Una coalizione forte e coesa – afferma Antonio Scamarcio – pronta a dimostrare che il centro-destra è maggioranza ad Andria come lo sarà a livello regionale. Ringrazio i partiti, i raggruppamenti civici e quanti in questi giorni stanno dimostrando di voler far prevalere le ragioni dell’unità e dell’amore verso Andria, cercando di costruire con orgoglio e coraggio una squadra di persone fiere della loro appartenenza politica».