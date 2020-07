«Ricucire le periferie con il centro cittadino. Collegarle e soprattutto renderle più funzionali alla gente che le abita è un dovere per l’amministrazione. San valentino è un quartiere popoloso e importante per Andria. Tanti sono i bambini che lo abitano e che chiedono più spazi adeguati per il gioco, ad esempio. Bisogna ripristinare e rendere funzionali, ma soprattutto sicure, le strutture esistenti: penso al mercato rionale, più volte al centro delle polemiche». Interviene così, in una nota, la candidata a Sindaco di Andria Laura di Pilato.

«Ma penso anche a cose più pratiche e attuabili nell’immediato: proteggere le aree per la collocazione dei bidoni della spazzatura presi di mira puntualmente dai cani randagi che li svuotano e seminano spazzatura e sporcizia ovunque. La città, tutta, ha bisogno di piccole attenzioni e non di grandi opere che poi non si possono gestire adeguatamente. La città chiede più decoro, più cura di tutti i beni per poterli rendere fruibili a tutti e servizi a misura d’uomo».