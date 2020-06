E’ la dott.ssa Enza Memeo la nuova Direttrice dell’Area del Personale della Asl Bt. Con delibera n.1082 dell’8 giugno la Direzione Generale della Asl Bt ha conferito l’incarico, fino a ora ricoperto dal dottor Francesco Nitti, alla dottoressa Memeo.

«A lei vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, siamo certi che ricoprirà l’incarico con la dedizione, la passione, la competenza e la capacità di analisi che l’hanno sempre contraddistinta – dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale della Asl Bt – in questa occasione ringraziamo anche il dottor Nitti per l’ottimo e incessante lavoro svolto in questi anni alla guida di un’area complessa fondamentale per la nostra attività. Con la capacità di collaborazione che lo caratterizza ci ha sostenuto anche nei mesi difficili di gestione della pandemia da Covid-19. A lui oggi il compito di guidare la struttura complessa del Controllo di Gestione da dove siamo certi che sarà di forte aiuto e sostegno per tutte le scelte strategiche che faremo nei prossimi mesi».

Già responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale Gestione personale dipendete – Relazioni sindacali, la dott.ssa Memeo vanta una lunga collaborazione nella gestione dell’Area del Personale dove ha ricoperto diversi incarichi. Avvocato, dipendente pubblico dal 1999 si è negli anni specializzata nella gestione manageriale delle aziende sanitarie anche attraverso master professionalizzanti e corsi di formazione specifici. Negli ultimi anni, la dott.ssa Memeo ha anche affiancato le direzioni sanitarie di presidio nelle attività amministrative, tecniche e logistiche.

«La nomina a direttrice della struttura complessa dell’Area del Personale della dott.ssa Memeo è sicuramente il coronamento di una ricca esperienza maturata nel corso degli anni nella gestione del personale – continua Delle Donne – con lei sale il numero delle donne alla guida di aree strategiche della Asl Bt. Il contributo di competenze tecnica, gestionale, amministrativa ma anche relazionale che le professioniste attive nella nostra azienda soprattutto nei ruoli più delicati riescono a determinare è tangibile e molto apprezzato da tutta la Direzione strategica».

I compiti affidati alla dott.ssa Memeo risultano in questo particolare momento storico determinanti: «Sono tante le attività che dovranno essere portate avanti – sottolinea il Direttore Generale – il Covid ha mostrato ancora più chiaramente la necessità di reclutare personale sanitario, ma abbiamo in corso anche procedure che riguardano il personale amministrativo. E non solo. Ci sono tanti altri ambiti di attività relativi alla gestione del personale che richiederanno determinazione, lavoro di squadra, abilità manageriali e capacità di sostenere ritmi intensi di lavoro, con la finalità di creare una organizzazione lavorativa efficiente, che si identifichi nella propria azienda, senza differenze di genere e operante nel benessere organizzativo, ma soprattutto rispondente ai bisogni assistenziali che la comunità ci richiede».

«La dott.ssa Memeo ha accettato senza esitazione tutte le “sfide” del ruolo – conclude Delle Donne – e lo ha fatto con fermezza e convinzione. Siamo certi che i risultati saranno brillanti».