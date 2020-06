Incidente auto-scooter alle ore 13 in via N. Pisano all’incrocio con via S. Altamura.

Per una mancata precedenza, pare, un ciclomotore, condotto da un 65enne, si è scontrato con un’autovettura Nissan Quasqai. Il ciclomotorista è rovinato al suolo ed ha riportato delle gravi lesioni ad una gamba. È stato immediatamente soccorso e poi trasportato, tramite autoambulanza del 118, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “L. Bonomo” di Andria.

Sul posto sono intervenuti, per i rilievi e l’accertamento delle responsabilità, gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale.

In serata si è appreso che il ciclomotorista è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia e Traumatologia del nosocomio andriese con una iniziale prognosi di 30 giorni avendo riportato diverse fratture.

Nella bella stagione aumentano inevitabilmente gli incidenti stradali nei quali rimangono coinvolti più veicoli a due ruote per cui si invita l’utenza ad una maggiore prudenza e all’osservanza delle norme del Codice della strada perché le conseguenze per i conducenti di quei veicoli, in caso d’incidente, spesso sono gravi per ovvie ragioni.