Sabato 27 giugno torna “Jazz in Andria” alle ore 20:30 presso l’Oratorio Sant’Agostino, al n° 6 di via Porro (parallela di via Orsini) ad Andria. La cooperativa Sant’Agostino presenta: “In Onore alla Rosa“, storie brevi e costruzioni musicali in profumo di forno a legna con anteprima di Federico Zingaro (chitarra e voce) ed a seguire il duo: Valeria Mosca (Voice) e Gaetano Pistillo (tastiere).

Ovviamente non mancheranno le degustazioni del luogo, e le narrazioni a sorpresa. Si interpreteranno, tra gli altri, brani di Battisti, De Andre’, Cristicchi, e Capossela. Contributo libero di complicità e possibilità di consumazione.

Consigliabile prenotazione entro venerdì prossimo, anche per gli ovvi, e ormai noti, motivi di sicurezza e tracciabilità.