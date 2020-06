Controllo della temperatura corporea, igienizzazione delle mani, e distanze di sicurezza. Anche il mondo del calcio giovanile riparte ma sempre rispettando tutte le norme anti contagio. La Nuova Andria calcio ha ripreso le attività proprio da questa settimana, attrezzandosi al meglio per la sicurezza dei ragazzi e degli addetti ai lavori. In attesa di tornare a giocare a calcio come una volta, si ricomincia quanto meno a riassaporare il campo.

La società di Vincenzo Carbutti ha scelto una nuova location per svolgere gli allenamenti in vista della nuova stagione, ovvero il Center Sporting Club sull’Andria-Canosa. Spazi più ampi e campi nuovi.

La Nuova Andria riparte anche quest’anno dal progetto “Formacion Valencia Italia”, sposato ormai da un anno, con al timone il Responsabile dell’Area Tecnica Gaetano Fanelli. Come detto prima, in attesa di tornare a giocare a calcio, si lavora su altri aspetti comunque fondamentali. La nuova stagione non è poi così lontana.

Il servizio.