La strada del ritorno alla normalità al momento sembra libera da ostacoli, come confermano anche gli ultimi dati pugliesi sulla pandemia, ma guai ad abbassare la guardia. A meno di 24 ore dall’entrata in vigore dell’ordinanza firmata due giorni fa dal governatore Michele Emiliano, la Puglia si prepara a completare l’operazione riaperture, facendo ripartire anche quelle attività rimaste ancora ferme dal lockdown.

Da domani via libera alle discoteche all’aperto, matrimoni, centri scommesse e sale slot, così come alle aree giochi attrezzate per bambini. Un ulteriore passo verso il ritorno alla fase pre Coronavirus, che sarà completato, entro fine giugno, con l’ok anche ai campi estivi e agli sport di contatto, come il calcetto.

Insomma, dopo oltre tre mesi ferma ai box, la Puglia è pronta a ripartire, riaccendendo i motori dell’economia regionale.

Ma se le serrande delle attività sono ormai praticamente quasi tutte alzate, non si abbassa il livello di attenzione, alla luce dei rischi legati ad un possibile nuova ondata di contagi. Lo conferma l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, a capo della task force regionale per l’emergenza Covid, favorevole alle riaperture pur senza abbassare la guardia.

«Mentre tutte queste attività è giusto che riaprano in sicurezza – ha commentato Lopalco – il nostro livello di vigilanza in Puglia non cala. Questa normalità ce la possiamo permettere perché il monitoraggio sulla circolazione del virus sul territorio è saldo. Stiamo cercando e faremo di tutto per non essere impreparati ad ogni eventualità».