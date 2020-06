Incidente stradale sulla S.P. 230 nei pressi della nota sala ricevimenti “Villa Carafa”. Oggi pomeriggio, intorno alle ore 16:10 un’autovettura Kia, condotta da un 43enne andriese, proveniente da Minervino Murge e diretto verso la ex S.P. 231, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo ed è fuoriuscito di strada, schiantandosi contro il guard-rail posto sul margine della carreggiata e l’impianto di un cartello pubblicitario.

L’uomo, rimasto ferito in modo serio, è stato dapprima soccorso da alcuni finanzieri in servizio presso la Compagnia di Barletta in transito in zona e poi dai sanitari del 118 giunti successivamente con l’autoambulanza.

I rilievi e le indagini sono, invece, curate dagli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria, che, stante la chiusura di alcuni distaccamenti della Polizia Stradale e la cronica carenza di personale della Specialità della Polizia di Stato, hanno di fatto esteso il loro raggio d’azione sull’intera rete viaria statale e provinciale che attraversa il territorio comunale.

Il conducente infortunato è stato ricoverato in codice rosso presso il nosocomio andriese e la sua prognosi non è stata ancora definita dai medici, che, però, pare abbiano escluso la prognosi riservata.