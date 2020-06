«L’Isola Ecologica di via Stazio è chiusa fino a data da destinarsi». A renderlo noto è l’associazione “3Place” pubblicando sulla propria pagina Facebook un video che mostra il cumulo di rifiuti all’esterno della struttura di conferimento.

Una situazione che più volte si è ripetuta nel corso degli anni e alla quale mai è stata data una soluzione definitiva. Inoltre l’inciviltà di alcuni cittadini andriesi aggrava ulteriormente il disagio con i rifiuti che vengono abbandonati in via Stazio all’esterno dell’Isola e oltre al danno ambientale, i responsabili restano sempre impuniti.

Al momento non si conoscono i tempi per la riapertura, mentre il Comune di Andria e l’impresa Sangalli non hanno diramato alcuna comunicazione in merito come spesso è accaduto anche nelle improvvise chiusure precedenti.