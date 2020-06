Il giovedì e il venerdì dalle ore 18,30 alle 20 sarà attivo nella sede di Urban Center in Via Torino 12 ad Andria il punto informativo e di assistenza sui finanziamenti a imprese e lavoratori stanziati per affrontare l’emergenza Covid 19.

Le modalità di accesso ai finanziamenti sono contenute in 3 bandi pubblicati nei giorni scorsi dalla Regione Puglia riguardanti prestiti a piccole aziende e a lavoratori autonomi (prestiti da 5mila a 30mila euro a tasso 0 con il 20% a fondo perduto), aiuti alle imprese per investimenti (soglia minima di richiesta di 30mila euro) e aiuti per investimenti alle imprese del comparto turistico (a partire da 30mila euro).

«Siamo consapevoli – sottolinea la presidente di Urban Center Annalisa Fusaro, delle difficoltà che le aziende, gli imprenditori e i lavoratori autonomi stanno affrontando in questo momento assai delicato e critico. Ci è sembrato utile fornire un supporto professionale a quanti vogliano accedere ai finanziamenti e che potrebbero avere qualche difficoltà nell’interpretare le modalità di ammissione e nel produrre la documentazione necessaria per ottenerli. Un esperto sarà, quindi a disposizione per ogni chiarimento e per dare risposte chiare alle domande degli imprenditori».