Nella Serie D in epoca coronavirus giugno non è il mese, come da abitudini, di prime trattative e presentazioni. In attesa dei verdetti definitivi che potrebbero arrivare l’8 giugno, c’è però chi inizia a pensare al futuro, tenendo conto delle revisioni a budget e bilanci imposte dal periodo di difficoltà. Concetti che valgono anche per la Fidelis Andria, fresca di chiarezza societaria dopo il CdA del 20 maggio e ala ricerca di punti fermi sui quali impostare la stagione 2020/2021. La certezza è che si va verso un’altra estate di rifondazione tecnica.

Il solo Vincenzo Zingaro è infatti sotto contratto oltre il 30 giugno con il club biancoazzurro, che già nello scorso inverno ha rivisitato profondamente la rosa, cambiando oltre il 50 per cento degli interpreti. Tra i nomi in corso di valutazione per discutere eventuali conferme ci sono quelli di Tarolli, Porcaro e D’Orsi e di giovani come Nannola, Sambou, Langone oltre che di Gulic e Klepo, che alla loro prima esperienza in Italia hanno destato una buona impressione.

Per i veterani della squadra, da capitan Palazzo a Montemurro, è invece difficile immaginare un futuro alla Fidelis nonostante gli 11 gol stagionali del primo. Solo sensazioni, voci di corridoio, che passano dapprima dalla scelta del responsabile dell’area tecnica, dove Fabio Moscelli, tornato in sella in inverno dopo l’addio di inizio 2019, appare in pole, e dell’allenatore. Dette delle difficoltà a ipotizzare una quarta esperienza alla guida della Fidelis per Giancarlo Favarin, tra le tante piste in corso di valutazione nelle stanze dei bottoni biancoazzurri ci sono tre nomi su tutti: Giuseppe Laterza, guida del Fasano che dopo sei anni in biancoazzurro e la finale di Coppa Italia Dilettanti raggiunta quest’anno potrebbe cambiare aria, Pasquale Decandia, reduce dall’esordio di Casarano, e Enzo Maiuri, allenatore del Sorrento terzo allo stop del campionato e autentica sorpresa della serie D, girone H, 2019/2020.