La strada stretta, il fondo sterrato e una curva probabilmente affrontata a velocità troppo alta. L’auto fuori controllo e l’improvviso ribaltamento che non ha lasciato scampo. Questa la possibile dinamica del drammatico incidente avvenuto ieri pomeriggio, nelle campagne di Andria, in contrada Zagaria, nella zona del Santuario della Madonna dei Miracoli.

Il bilancio è di un morto e di un ferito, fortunatamente in maniera non grave. La vittima è un giovane di 33 anni, Francesco Fiore, originario di Napoli ma residente ad Andria: stava viaggiando a bordo di una Lancia Y di colore scuro, accanto al cognato, un andriese di 38 anni, che era alla guida.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo ha sbandato, ribaltandosi e terminando la sua corsa al centro di una stradina sterrata, costeggiata da alberi di ulivo. Poco lontano, la villetta dove i due cognati stavano trascorrendo la giornata in compagnia dei loro familiari.

Immediato l’intervento degli operatori del 118: il conducente del mezzo è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale “Bonomo” di Andria, per poi essere dimesso già in serata.

Del tutto inutili invece i tentativi di soccorso nei confronti del 33enne: per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, assieme al personale medico, sono intervenuti gli agenti del Nucleo Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria, che hanno eseguito i rilievi del caso. A loro spetta adesso anche il compito di ricostruire l’esatta dinamica di un incidente che ha trasformato in tragedia una piacevole domenica in campagna con tutta la famiglia.