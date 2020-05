Continua il lavoro a servizio degli altri da parte dell’associazione andriese “Onda d’Urto” che in questo periodo ha supportato le famiglie della scuola “Oberdan” per garantire le attività didattiche a distanza.

«In queste ultime settimane non siamo stati fermi, nonostante il perdurare della mancanze di mascherine e la momentanea sospensione della distribuzione. In collaborazione con la scuola elementare “Oberdan-Don Tonino Bello” di Andria, diretta dalla prof.ssa Francescalaura Casillo e grazie collaborazione con la maestra Giuseppina “Nuccia” Ieva siamo riusciti ad attivare per molte famiglie un traffico dati extra a garantendo così una continuità nelle attività didattiche a distanza e un risparmio a causa del traffico dati extra soglie.

Tutto questo è stato possibile grazie alla decisione unanime del nostro Direttivo in seguito ad alcune segnalazioni raccolte proprio da alcuni genitori della scuola. Grazie ai cittadini andriesi che continuano ad affiancarci e a sostenerci anche economicamente, permettendoci così di essere ancora più incisivi soprattutto in questo periodo infausto per molti di noi. A breve sarà presentato alla cittadinanza un nuovo progetto “Bolletta Sospesa” attraverso un partenariato con la “Società Energia Italiana” con sede ad Andria e protagonista durante la raccolta fondi durante il lockdown, che da sola ha permesso l’acquisto e la donazione di 1.000 mascherine FFP2 e 500 camici monouso agli operatori sanitari dell’ospedale di Andria e Ematologia di Barletta».