Un intervento di sanificazione straordinaria reso possibile grazie alla Polizia di Stato, Questura di Bari, d’intesa con la Prefettura di Barletta-Andria-Trani. Dopo Barletta, anche Andria è stata interessata dall’opera di sanificazione delle strade mediante l’utilizzo degli idranti in dotazione ad un automezzo del Reparto Mobile di Polizia. Un’iniziativa volta a debellare l’incubo coronavirus dagli spazi cittadini. Si tratta di mezzi speciali, nati e concepiti per essere impiegati in ordine pubblico grazie alla capacità di spruzzare migliaia di litri d’acqua a pressione. Nella giornata di giovedì 14 maggio gli interventi sono cominciati al mattino a Barletta, interessando alcune delle vie principali della città della Disfida. In tarda serata, poi, il mezzo si spostato nel Comune di Andria. Gli agenti di Polizia sono chiamati spesso ad intervenire in situazioni di emergenza per la loro versatilità e velocità di impiego, ed anche questa volta hanno voluto fornire il loro contributo in soccorso della cittadinanza dei capoluoghi della sesta provincia.

Ad Andria il Commissario Prefettizio, dott. Gaetano Tufariello, ha voluto ringraziare il Questore di Bari, il dott. Bisogno, ed il Prefetto Bat Maurizio Valiante, «per la sensibilità mostrata nei confronti della comunità cittadina andriese in un momento di grande necessità del territorio, sul quale viene così disposta un’ulteriore attività di sanificazione straordinaria utilizzando il veicolo speciale “idrante” in dotazione al Reparto Mobile», si legge in una nota del Commissario.

Gli interventi di sanificazione straordinaria portati ad Andria e Barletta dalla Polizia di Stato si aggiungono ad altri già effettuati nei giorni scorsi e che consentono così di rafforzare ulteriormente l’opera di contrasto alla diffusione del virus.