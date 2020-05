«Sono trascorsi quasi due mesi, le aziende sono in crisi e i lavoratori, con le loro famiglie, stanno affogando. Le risorse ci sono: il governo ha stanziato per la Puglia 106 milioni di euro, ma la Regione, a causa di un farraginoso procedimento INPS, ancora non eroga la cassa integrazione in deroga e non dà soddisfazione alle 34.689 domande pervenute. Un numero esorbitante che definisce con chiarezza il momento di difficoltà del nostro tessuto imprenditoriale». Inizia così la nota del presidente del Gruppo regionale di Forza Italia Nino Marmo che parla della Cassa Integrazione in Deroga voluta dal Governo per l’emergenza Coronavirus, ma che al momento è ancora lontatna dal soddisfare tutte le numerosissime richieste.

«Non solo: gli uffici della Regione che si occupano di esaminare le istanze non sono stati potenziati per rispondere al meglio alla mole di lavoro straordinario e, così, solo oggi pare che sia stata ultimata la fase di valutazione delle richieste – dice ancora Marmo – Ancora: ci risulta anche che le domande non siano state esaminate seguendo l’ordine di presentazione, ma un po’ a casaccio, eliminando tutti i numeri di protocollo e creando non poche sperequazioni territoriali. In particolare, la cassa integrazione in deroga non è stata erogata per nulla nel territorio della BAT. Ma perché? Se già questa amministrazione brancola nel buio, perché non intervenire per ridurre quel pizzico di organizzazione e ordine logico da seguire? Nel frattempo, appunto, nel perdurante caos e in una crisi sempre più nera, non si sa quando concretamente i lavoratori percepiranno gli assegni».

«Giorni fa abbiamo lanciato l’allarme su questo, chiedendo che la Regione si desse una mossa perché non è un gioco: fra qualche tempo, le imprese non avranno più bisogno di questo sostegno perché saranno costrette a dichiarare fallimento o non potranno che licenziare i dipendenti. Infine, dobbiamo anche raccogliere la delusione degli imprenditori sulle promesse, ancora non mantenute, del presidente Emiliano: continua ad annunciare e sbandierare le misure regionali messe in campo per i finanziamenti a sostegno delle imprese con la delibera dell’8 aprile, ma non sono stati ancora pubblicati i bandi. Un modo di fare che si ripete e confermare l’evanescenza dell’azione di questa Giunta regionale».