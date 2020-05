Pulizia delle mani continua ed approfondita e distanziamento cosiddetto “sociale” sono le armi principali per combattere il Covid-19. A confermarlo è il Dr. Giancarlo Cannone dell’Ufficio Igiene di Andria a cui abbiamo chiesto di spiegarci come e quando utilizzare i dispositivi di protezione individuale, come mascherine e guanti per fare chiarezza visto l’inizio di una fase forse molto più delicata della prima parte di questa emergenza. I contatti da oggi saranno inevitabilmente più frequenti e per evitare contagi è necessario utilizzare poche e semplici regole.

Massima attenzione alle mascherine utilizzate, per la popolazione sono sufficienti quelle cosiddette “chirurgiche”. Da evitare quelle con filtro poichè utilizzabili solo da sanitarie e persone esperte. Assolutamente no alle mascherine mentre si compie attività fisica mentre nelle passeggiate per raggiungere posti di lavoro o per svolgere attività motoria semplice è sufficiente evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale. Poche ma chiare regole che aiutano senza dubbio ad affrontare meglio questa emergenza. Massima attenzione anche all’utilizzo dei guanti.

Altro aspetto essenziale è senza dubbio lo smaltimento di questi dispositivi di protezione individuale. Una volta usati vanno buttati negli appositi contenitori o nell’indifferenziato a casa. Mai gettarli per strada poichè potrebbero esser veicolo di trasmissione di contagio. Il Dr. Cannone, allora, lancia comunque un appello per affrontare questo momento così delicato.

Il servizio completo su News24.City.