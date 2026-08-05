E’ stata sottoposta a sequestro l’abitazione in via Vittoria ad Andria dove ieri mattina è stato rinvenuto senza vita un uomo andriese di 58 anni deceduto ormai da qualche giorno e già in stato di decomposizione. Gli uomini della squadra mobile della Questura di Andria coordinati dalla Procura di Trani lavorano alle indagini per comprendere meglio cosa sia accaduto nell’abitazione nel pieno centro città. C’è infatti un elemento che ha fatto scattare un approfondimento e cioè la porta aperta dell’abitazione dell’uomo al momento del ritrovamento. Porta che sembrerebbe esser aperta già da venerdì scorso e cioè l’ultimo giorno in cui i vicini hanno visto il 58enne davanti alla sua abitazione dove viveva solo. Ieri poi è scattato l’allarme a causa anche del forte odore proveniente dall’appartamento e che ormai si avvertiva nitidamente anche in strada. L’arrivo di due equipe sanitarie del 118, della Polizia di Stato e del magistrato di turno oltre che della Polizia Locale. Il medico in servizio non ha potuto far altro che constatarne il decesso ed il grado di decomposizione accelerato probabilmente anche dal gran caldo di questi giorni. Al vaglio degli inquirenti, invece, tutte le ipotesi restano in campo anche se quella più accreditata al momento porterebbe verso una caduta accidentale più che verso altri elementi che restano comunque al vaglio. Il corpo è stato infatti rinvenuto riverso a terra su di un fianco. Ma per vederci chiaro comunque gli inquirenti effettueranno probabilmente altri sopralluoghi nell’abitazione come detto sottoposta ora a sequestro. L’uomo dalle prime informazioni, era divorziato ed aveva in passato affrontato anche delle problematiche legate a situazioni di fragilità e problemi di dipendenza. Altri elementi che saranno inquadrati nel contesto in cui è stato rinvenuto il corpo dell’uomo.