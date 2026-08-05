È divampato intorno alle 16.30 un incendio all’interno di un’abitazione al primo piano di un condominio in via Mons. Merra, in una zona periferica di Andria. Le fiamme si sarebbero scatenate mentre i tre residenti dell’abitazione, padre, madre e figlia, stavano riposando. L’incendio si sarebbe aggravato dopo aver colpito la copertura in legno presente su una veranda interna. La famiglia, svegliata dal fumo è corsa fuori mettendosi in salvo e chiamando immediatamente i Vigili del Fuoco. Non si registrano feriti né intossicati anche se in stato di shock. E’ stato comunque necessario l’arrivo sul posto di una equipe sanitaria del 118. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme prima che si espandesse all’interno dell’abitazione. La struttura esterna completamente distrutta anche se non si registrano particolari danni interni nella casa né negli altri appartamenti presenti nel condominio. In corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per comprendere le cause delle fiamme, ma è plausibile l’incendio sia partito da un corto circuito di uno degli elettrodomestici dell’abitazione.