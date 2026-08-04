Quattro intense settimane di attività, incontri, relazioni e soprattutto un lavoro certosino sull’autonomia. Si è concluso negli scorsi giorni il summer camp organizzato dall’Associazione Asteroide B612 odv di Andria e dedicato ai ragazzi nello spettro autistico che l’organizzazione di volontariato segue costantemente anche nel corso dell’anno.

Attenzione massima per un camp estivo fatto naturalmente di relax ma costruttivo con giochi, divertimento, l’immancabile piscina e tanti laboratori con un obiettivo essenziale di fondo e cioè le autonomie.

Il summer camp dell’associazione Asteroide B612 è al suo secondo anno, si è svolto nella struttura andriese del Fuziè Social Club ed ha potuto coinvolgere anche figure importanti come due consulenti supervisori e cioè le dott.sse Sabrina Sinisi e Roberta Valente.

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