Dramma questa mattina ad Andria: un uomo di 58 anni è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione in via Vittoria nel centro città dopo l’allarme lanciato dai vicini che hanno allertato le forze dell’ordine. In particolare l’intervento di due equipe sanitarie del 118 provenienti da Andria e Barletta che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso avvenuto da circa quattro giorni. Dell’uomo, infatti, non si avevano più notizie da venerdì scorso. All’ennesimo tentativo di contatto da parte dei vicini ha fatto seguito l’allerta lanciato alle forze dell’ordine intervenute sul posto assieme ai sanitari per comprendere cosa sia accaduto.

Entrati nell’appartamento la scoperta dell’uomo privo di vita. Le cause del decesso ovviamente sono al vaglio delle autorità competenti anche se sembra possano essere naturali. Polizia e Polizia Locale hanno provveduto ai rilievi.