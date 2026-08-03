L’Area sviluppo economico ha proceduto in giornata odierna a convocare tutte le associazioni di categoria per analizzare la proposta dell’Amministrazione sulla compattazione del mercato settimanale. Alla luce di quanto previsto dalla Legge Regionale n.24/2015 che attribuisce ai Comuni la facoltà di provvedere tra l’altro la qualificazione dei mercati settimanali, l’incontro avrà luogo il prossimo 6 agosto alle ore 16 presso gli Uffici Suap: un confronto rispetto alle azioni e ai provvedimenti da attuare che coinvolgono direttamente gli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale.

«Visto il perdurare della situazione di criticità in cui vivono i mercati, l’incontro si è reso necessario per affrontare in via di urgenza l’accorpamento del mercato settimanale – spiega l’Assessore per La Città Ambiziosa-Attrattiva con delega alle Attività produttive, dott. Cesareo Troia – in attesa di discutere in maniera più puntuale la vicenda dello spostamento del mercato settimanale in altra zona della città, alla luce della ridefinizione delle nuove aree che stanno sorgendo e che a breve saranno ultimate, nell’ottica della rigenerazione urbana. Tutti passi che saranno frutto di condivisione e confronto con gli operatori del settore. In realtà abbiamo comunque atteso l’emanazione delle linee guida nazionali sull’assegnazione dei posteggi perché avrebbero potuto comportare conseguenze su questo procedimento, ovvero gli accorpamenti, ma in realtà non ne ha tenuto conto».