I Salesiani salutano don Givoanni, che ieri è tornato verso la Casa del Padre. Una perdita che ha scosso e unito nella preghiera le comunità di Andria, dove “il figlio di don Bosco” ha prestato servizio per 4 anni, e di Taranto, dove don Giovanni ha trascorso i suoi ultimi anni di vita e di servizio.

Toccanti i messaggi di addio: «La Comunità educativa – pastorale di Andria ti sarà sempre riconoscente per il bene sincero e autentico che hai saputo donarci. Il tuo cuore buono che accoglieva tutti con il sorriso, una battuta o un abbraccio e che accontentava tutti, per non scontentare nessuno»; «Sentiamoci uniti nel dolore per la perdita del nostro direttore e parroco, ma, al tempo stesso, sentiamoci uniti nella fede in Cristo Risorto. Proprio per questa fede siamo convinti che don Giovanni si sia aperto alla vita eterna di Dio, accolto nella casa del Padre, accompagnato dall’intercessione di Maria Ausiliatrice e di don Bosco».