Ieri pomeriggio la partenza per Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Questa mattina, tra palestra e campo di gioco, l’inizio dei lavori in ritiro per i tesserati della Fidelis. Biancazzurri in Abruzzo sino al 13 agosto, quattro le amichevoli già ufficializzate: quella contro il Teramo, la più importante, sarà domenica 9 agosto, in diretta su Telesveva. Si parte martedì prossimo con il test contro la Santegidiese. Poi il Montorio sabato 8 e il Pontevomano il 12, alla vigilia del ritorno ad Andria. Non è ancora terminato, intanto, il calciomercato dei biancazzurri, che tantissimo hanno fatto in entrata, tra attacco e centrocampo, e molto hanno lavorato sulle conferme nel reparto arretrato. Il ds Gianni Califano ha individuato un nuovo centrocampista 2008 da affiancare a Michele Rinaldi, arrivato a titolo temporaneo dall’Atalanta. Si tratta di Vincenzo Chiocca, prodotto del settore giovanile del Napoli, nella passata stagione in forza, nonostante la giovanissima età, al Fasano nel girone H di Serie D: sei complessivamente gli spezzoni giocati nello scorso campionato. Da un biancazzurro, dunque, ad un altro per Chiocca, tra l’altro già al lavoro in ritiro con Fabio De Sanzo e lo staff tecnico andriese. Capitolo campagna-abbonamenti: si va verso la sottoscrizione della 500esima tessera. La dirigenza della Fidelis, inutile nasconderlo, spera in una accelerata delle operazioni già a partire dalla prossima settimana.