Su impulso del neo Assessore alle Partecipate, Mirko Malcangi, vertice costruttivo a Palazzo di Città tra l’amministratore unico dell’Andria Multiservice spa, Antonio Griner, e le rappresentanze delle maggiori sigle sindacali. Oggetto dell’incontro, un preliminare di reciproca conoscenza tra Malcangi e i rappresentanti sindacali; l’analisi preliminare di alcuni temi afferenti il personale della municipalizzata; una scaletta di interventi a breve e medio termine; l’istituzione di un tavolo permanente di confronto e di concertazione con i responsabili dei sindacati di riferimento.

“Si è trattato di un incontro cordiale e costruttivo – ha sottolineato l’assessore Malcangi. Un incontro promosso con il preciso intento di partire con il piede giusto nella delicata materia delle relazioni sindacali. Ho ascoltato con attenzione talune istanze e richieste avanzate dai vari rappresentanti, cui cercheremo di dare per tempo risposte concrete, compatibilmente, come è ovvio, con le risorse disponibili ed il piano di riequilibrio finanziario dell’Ente. L’impegno è quello di riaggiornarci a breve per consolidare un rapporto di reciproca collaborazione”.

“L’AndriaMultiservice ha sempre prestato la dovuta attenzione alle istanze sindacali e continuerà a farlo anche nel corso di questo nuovo mandato del Socio Unico – ha ricordato l’amministratore della società in house, Antonio Griner. D’altro canto il percorso di questi anni è sempre stato improntato ad un clima di sana collaborazione con i sindacati e di stretta sinergia con le priorità di mandato espresse dalla sindaca Bruno e dalla civica amministrazione. E’ sotto gli occhi di tutti che questa società non è più un fardello sulle spalle delle finanze locali, bensì uno strumento autonomo di sviluppo e di crescita al servizio del Territorio e della Comunità locale”.