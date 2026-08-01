È composta da sei atleti la pattuglia dei pugliesi che parteciperanno ai Campionati Europei in programma a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto. Fra i 132 convocati della spedizione azzurra, che si presenterà con legittime aspirazioni, vestiranno la maglia della nazionale i fratelli Carmelo (Fiamme Gialle) e Anna Musci (Alteratletica Locorotondo), rispettivamente nei concorsi del lancio del disco e del getto del peso.

Due i biscegliesi, due anche gli andriesi pronti a difendere i colori dell’Italia nella massima rassegna continentale all’aperto: Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre) sarà al via dei 10000 metri mentre Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) gareggerà nella mezza maratona di marcia.

Sulla stessa distanza, in campo femminile, si misurerà Antonella Palmisano (Fiamme Gialle). Puglia presente anche nella maratona di marcia con Massimo Stano (Fiamme Oro Padova). A proposito di maratona, un pizzico di Puglia sarà alla partenza di quella su strada con Alessia Tuccitto, siciliana tesserata per la Imperiali Atletica di Francavilla Fontana. Tutti motivi in più per tifare gli azzurri nella competizione europea!