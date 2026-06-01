Ricorre domani 2 giugno l’80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. La Sindaca di Andria avv. Giovanna Bruno deporrà, in forma semplice, alle ore 11,30 una corona celebrativa presso il Monumento ai Caduti. Nel pomeriggio, invece, prenderà parte alla cerimonia istituzionale provinciale, organizzata dalla Prefettura di Barletta Andria Trani nel Rivellino del Castello di Barletta.

Alle ore 18.30 sarà schierato il picchetto d’onore interforze (Esercito Italiano, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria), con la rassegna dello schieramento da parte del Prefetto, alla presenza delle autorità istituzionali locali, dei gonfaloni della Provincia e dei Comuni e dei labari delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

Per l’occasione, stazioneranno in via Carlo V d’Asburgo i mezzi delle Forze Armate, dei Corpi militari e ausiliari dello Stato e dei corpi armati e non dello Stato. Nel Rivellino del Castello di Barletta si terrà, inoltre, la tradizionale cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, concesse dal Presidente della Repubblica a 19 cittadini del territorio, nonché la consegna di due autorizzazioni a fregiarsi delle onorificenze dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

La cerimonia sarà allietata da un momento musicale con protagonisti il Tenore Aldo Caputo, e l’Orchestra di fiati “Vito Giuseppe Millico”, diretta dal Maestro Salvatore Campanale, introdotti dallo storico della musica e docente all’Accademia di Santa Cecilia e direttore del festival Spinacorona di Napoli, Giovanni Oliva.