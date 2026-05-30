La Fidelis Andria comunica che il ritiro precampionato in vista della stagione 2026/2027 è previsto dal 31 luglio al 13 agosto a Montorio al Vomano (TE). La squadra biancazzurra alloggerà presso l’Hotel Vomano e sarà ospitata per il terzo anno consecutivo dalla città abruzzese.

Il Club ringrazia fin da subito la città di Montorio al Vomano, nella persona del Sindaco Fabio Altitonante, per la disponibilità e l’accoglienza che sicuramente accompagneranno i biancazzurri nella fase di avvio alla prossima stagione sportiva.