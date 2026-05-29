La grande famiglia della Football Academy Andria si appresta a spegnere l’ottava candelina dalla sua fondazione nel 2018 e lo fa in un’annata ricca di grandi risultati sportivi: dalla finale regionale Under 15, passando per la semifinale Under 14 – con il secondo atto alle porte dopo la sconfitta nella gara di andata -, fino al 3° posto regionale dell’Under 16 e i successi in Coppa Puglia, il progetto della famiglia Di Bari continua a crescere, confermandosi punto di riferimento per tutta la BAT e mantenendo il proprio focus sulla crescita sportiva ed umana dei suoi giovani calciatori. A raccontare lo scopo di questo settore giovanile, la soddisfazione per gli obiettivi raggiunti e l’impegno verso quelli ancora da conseguire è il mister Vito Di Bari, in rappresentanza della sua intera famiglia che ha ideato e continua a guidare il grande progetto della Football Academy.

Aldilà dei singoli risultati, la Football Academy Andria ha come obiettivo principe quello di costruire calciatori che un giorno potranno entrare nel mondo del professionismo forti di basi umane e sportive costruite attraverso un percorso di crescita condiviso. A sottolinearlo sono gli stessi allenatori, come Carmine Cioffi responsabile dell’Under 14 e Alessandro Di Bari mister dell’Under 15: al fianco della soddisfazione per quanto ottenuto sul rettangolo verde, insistono sull’importanza dei valori da trasmettere in questa fase di formazione dei giovani atleti.