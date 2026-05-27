Andria, Terlizzi, Ruvo, Corato e Isole Tremiti hanno deciso insieme di dedicare un momento all’infanzia per festeggiarla ma anche per confermarne il ruolo decisivo per la crescita di una Comunità. Organizzata dall’associazione La Città Bambina, in collaborazione con Kuziba Teatro e Linea D’onda, con la direzione di Bruno Soriato, si rinnova e cresce esponenzialmente un appuntamento ormai al suo dodicesimo anno di età.

Un programma ricchissimo, con oltre cento eventi, che vedrà il coinvolgimento di artisti, pedagogisti, musicisti, illustratori e fra i migliori performer di teatro per ragazzi e arte circense a livello nazionale e internazionale. Non “solo” un festival ma una festa che segnala lo sforzo che queste comunità hanno intrapreso per farsi CITTÀ BAMBINE, attente alle esigenze delle nuove generazioni e di conseguenza pronte a riconoscere ogni fragilità come patrimonio. Venerdì 29 maggio alle ore 12.00, presso la “Rossani – Biblioteca del Mediterraneo” in Via Vitantonio De Bellis 47, Bari ci sarà la conferenza stampa di presentazione della XII edizione.