Le attività chirurgiche programmate all’ospedale Bonomo di Andria non saranno sospese. A garantirlo è Tiziana Dimatteo, commissario straordinario della Asl Bt, che interviene con una replica netta dopo le preoccupazioni sollevate nelle scorse ore dal sindacato Cimo-Fesmed in merito al provvedimento d’urgenza adottato dalla UOC di Anestesia e Rianimazione.

«Il direttore della unità operativa di Anestesia e Rianimazione ha inviato in data odierna a questa Direzione una nota interna mettendo in evidenza una difficoltà che era già all’attenzione» ha dichiarato Dimatteo, precisando che la situazione era già monitorata dalla direzione aziendale. Per la prima mattinata di domani, giovedì 28 maggio, è stata convocata una riunione operativa e sono già state avviate, nei giorni scorsi, le procedure amministrative per lo scorrimento delle graduatorie finalizzate all’assunzione di nuovo personale medico.

Le attività in elezione potranno subire lievi variazioni, ma l’impianto complessivo del programma operatorio resterà inalterato. «Troveremo una soluzione organizzativa che ci consentirà di mantenere inalterato il programma operatorio in elezione» ha concluso il commissario straordinario.