La Questura, nell’ambito del progetto “Educazione alla legalità” rivolto agli studenti degli istituti scolastici della provincia di Barletta‑Andria‑Trani, annuncia l’evento pubblico di avvio delle attività e la sottoscrizione del protocollo d’intesa che formalizza la collaborazione istituzionale tra le parti. L’iniziativa si svolgerà il 29 maggio alle ore 09 presso il Palazzetto dello Sport di Corso Germania, Andria (BT). La struttura ospiterà circa 2.200 studenti delle seconde classi degli istituti secondari di secondo grado della provincia, Dirigenti Scolastici ed insegnanti.

Il programma prevede interventi istituzionali e la partecipazione di qualificati rappresentanti della società civile, tra cui il sacerdote Don Maurizio Patriciello. L’attore e autore Antonio Stornaiolo condurrà la manifestazione, favorendo il dialogo e il coinvolgimento dei partecipanti nei diversi momenti della giornata.

Personale della Questura e dei Commissariati sarà presente con interventi informativi e momenti di confronto su tematiche di rilevanza sociale quali violenza di genere. Questi interventi offriranno un primo approfondimento introduttivo delle attività che saranno poi sviluppate nelle scuole aderenti al progetto, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei comportamenti a rischio e promuovere modelli di condotta responsabili tra i giovani. L’evento prevede, inoltre, esibizioni e contributi di professionisti dello spettacolo, al fine di consolidare l’approccio educativo e inclusivo del progetto