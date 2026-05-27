La Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino” di Andria si prepara ad accogliere, nella stessa settimana, due appuntamenti culturali di grande interesse, capaci di intrecciare linguaggi diversi e di offrire alla città occasioni di incontro, riflessione e condivisione. Mercoledì 27 maggio e venerdì 29 maggio 2026, gli spazi della Biblioteca, in Largo Seminario 8, diventeranno luogo di approfondimento storico e di ascolto musicale, confermando la vocazione dell’istituzione a essere presidio vivo di cultura, dialogo e partecipazione.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 19.00, con la presentazione del volume “Resistenze transnazionali alle frontiere d’Italia”, a cura di Gabriele Mastrolillo, edito da Viella. L’incontro, promosso in collaborazione con Il Circolo dei Lettori, la Biblioteca diocesana e La Cosetta – Presidio del Libro di Andria, vedrà l’autore dialogare con Federico Peloso. Sarà l’occasione per approfondire un tema complesso e quanto mai significativo: quello delle resistenze sviluppatesi lungo e oltre i confini nazionali, con uno sguardo attento alle dinamiche transnazionali che hanno attraversato la storia italiana ed europea.

Attraverso il confronto con Gabriele Mastrolillo, il pubblico sarà accompagnato in una riflessione che supera la dimensione strettamente locale o nazionale della memoria storica, restituendo la Resistenza come fenomeno plurale, attraversato da percorsi, identità, esperienze e frontiere. La presentazione del volume offrirà dunque uno spazio di dialogo su una pagina fondamentale del Novecento, invitando a rileggere la storia con strumenti critici e con una prospettiva capace di mettere in relazione territori, popoli e vicende spesso considerate separatamente.

La settimana culturale proseguirà venerdì 29 maggio 2026, alle ore 20.30, con l’appuntamento “Sulle Frequenze Battiato/Pio”, un evento dedicato alla musica e all’eredità artistica di due figure centrali del panorama culturale italiano: Franco Battiato e Giusto Pio. La serata, proposta con aperitivo di benvenuto, vedrà la partecipazione di Evocante e Stefano Pio, in un percorso sonoro e narrativo che intende restituire atmosfere, suggestioni e traiettorie creative legate a una stagione musicale di straordinaria intensità.

L’iniziativa nasce come omaggio a un universo artistico in cui ricerca musicale, spiritualità, sperimentazione e poesia si sono intrecciate in modo originale e riconoscibile. Battiato e Pio hanno contribuito a definire un linguaggio capace di attraversare generazioni, fondendo musica colta e popolare, elettronica e tradizione, parola e meditazione. La serata del 29 maggio sarà quindi un invito a riascoltare, riscoprire e condividere quelle frequenze artistiche che continuano a parlare al presente.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Biblioteca diocesana all’indirizzo [email protected] oppure tramite WhatsApp al numero 339 1818677.

Con questi due appuntamenti, la Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino” rinnova il proprio impegno nella promozione di esperienze culturali aperte alla cittadinanza, capaci di mettere in dialogo storia, memoria, musica e comunità. Due serate diverse per linguaggio e contenuti, ma accomunate dalla volontà di offrire occasioni di crescita, confronto e bellezza nel cuore della città di Andria.