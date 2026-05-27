Sesta posizione e nuovo primato personale per Pasquale Selvarolo, portacolori delle Fiamme Azzurre-Atletica Pro Canosa, nella gara dei 10000 metri valevole per la Coppa Europa disputata a La Spezia. Il fondista ha fermato il cronometro su 28’00″03, una prestazione che gli è valsa il miglioramento del proprio limite personale e un piazzamento di rilievo in una competizione internazionale di alto livello. La sua prova ha contribuito al secondo posto conquistato dalla nazionale azzurra nella classifica a squadre.