Un traguardo straordinario per l’I.C. “Verdi Cafaro” Aurora Capogna e Giorgia Sgarra, alunne della classe 3^D della scuola secondaria, hanno conquistato il 2° posto nazionale al concorso “Diversi in versi”, promosso dall’Accademia Mondiale della Poesia.

Con il potente rap “Diversa Bellezza”, le due giovani artiste hanno emozionato la giuria nella sezione “Spoken Music”, trasformando parole, ritmo ed emozioni in un messaggio forte di inclusione, libertà e speranza. Sul tema “La bellezza e la poesia salveranno il mondo”, Aurora e Giorgia hanno dato voce ai sogni e alle fragilità della loro generazione, dimostrando che il rap può diventare poesia autentica e profonda.

La premiazione si è svolta il 22 maggio presso il prestigioso Teatro Comunale Rossini di Gioia del Colle. Le studentesse, impegnate nel viaggio d’istruzione con le classi terze, non hanno potuto essere presenti, ma a rappresentare con orgoglio l’I.C. “Verdi-Cafaro” sono stati i genitori di Aurora Capogna e la prof.ssa Roberta Liso.

Questo importante riconoscimento conferma ancora una volta l’I.C. “Verdi-Cafaro” come una scuola dinamica, creativa e aperta ai linguaggi contemporanei, capace di valorizzare il talento dei giovani e trasformare la scuola in un vero laboratorio di emozioni, cultura e futuro. Ad Aurora e Giorgia sono giunti i complimenti più sinceri della dirigente e di tutta la comunità scolastica: la loro “diversa bellezza” continuerà a lasciare il segno e a ispirare tanti altri ragazzi.