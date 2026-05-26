La notizia migliore: è 26 maggio e in casa Fidelis si parla di allenatore, giocatori, programmazione, ambizioni e obiettivi. Nulla di assolutamente scontato, soprattutto negli ultimi anni del calcio andriese. E le prime certezze, in attesa delle ufficialità, non mancano: Fabio De Sanzo, dopo l’ottimo lavoro svolto al timone del Nardò, è stato scelto come successore in panchina di Pasquale Catalano. Con lui, ci saranno nell’esperienza al “Degli Ulivi” gli stessi protagonisti dello staff tecnico con cui ha lavorato alla guida dei neretini: Giuseppe Donato, fidato vice allenatore, Gabriele Parlati, preparatore atletico, ed Enrico Limone, preparatore dei portieri. A differenza di quanto accaduto la scorsa estate, intanto, non ci sarà spazio questa volta per una rivoluzione totale in organico. Tutt’altro. La volontà sarebbe quella di ottenere il rinnovo di contratto con almeno una dozzina di calciatori della stagione 25-26, compresi gli under e gli over più rappresentativi: Perina, Casiello, Ronchi, Taurino e Marquez e non solo. E poi c’è ovviamente il calciomercato, lungo, lunghissimo. Le prime indiscrezioni, tuttavia, raccontano della forte intenzione comunque di aggiungere qualità, quantità, sostanza, esperienza e peso specifico all’attuale rosa. Per quanto riguarda l’attacco, ad esempio, la Fidelis vorrebbe provarci con un elemento di spessore per la categoria: Riccardo Lattanzio o Simone D’Anna. Piacciono entrambi, questo è sicuro. Lattanzio, andriese doc, ha vinto da capitano il girone H di Serie D con la maglia del Barletta impreziosendo la sua clamorosa stagione con undici reti tra campionato e Poule Scudetto: settima promozione in carriera per lui. D’Anna, capitano nelle ultime stagioni proprio del Nardò di Fabio De Sanzo, ha raggiunto la doppia cifra realizzativa nell’ultimo campionato, anche grazie alla tripletta, la prima in carriera, messa a segno proprio contro la Fidelis nel 3-2 neretino del “Giovanni Paolo II”. Un investimento importante sarebbe previsto anche nel “cuore” del campo biancazzurro. Gli accostamenti portano sempre nella vicina Barletta e si riferiscono ad un andriese e ad un ex Andria: Savio Piarulli e Crocifisso Cancelli. Semplici idee, primi sondaggi. L’estate del calciomercato, si sa, è lunghissima…