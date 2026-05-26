«La città ha fatto una scelta precisa che accettiamo e rispettiamo con senso democratico. Evidentemente il nostro programma e la nostra proposta non sono riusciti a convincere la maggioranza dei cittadini e ne prendiamo atto. Auguro buon lavoro al sindaco, nell’interesse della città. Da oggi continueremo il nostro impegno dai banchi dell’opposizione, con serietà e responsabilità, sempre e solo per il bene di Andria. Perché questa città merita di diventare davvero una grande città».