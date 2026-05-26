«Grazie a tutti coloro che hanno scelto e sostenuto la coalizione di centrodestra in questa campagna elettorale». Lo scrive in un post sui social Sabino Napolitano, candidato sindaco di Andria sconfitto nella tornata elettorale.
«La città ha fatto una scelta precisa che accettiamo e rispettiamo con senso democratico. Evidentemente il nostro programma e la nostra proposta non sono riusciti a convincere la maggioranza dei cittadini e ne prendiamo atto. Auguro buon lavoro al sindaco, nell’interesse della città. Da oggi continueremo il nostro impegno dai banchi dell’opposizione, con serietà e responsabilità, sempre e solo per il bene di Andria. Perché questa città merita di diventare davvero una grande città».