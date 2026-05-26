«Rivolgo innanzitutto gli auguri di buon lavoro ai sindaci eletti Giovanna Bruno e Massimiliano Bevilacqua, chiamati a guidare le rispettive comunità in una fase importante per il territorio. Erano competizioni complesse e dai risultati che meritano un’attenta riflessione politica». Lo dichiara l’europarlamentare di Fratelli d’Italia e coordinatore provinciale Francesco Ventola.

«A Minervino, Lalla Mancini, con una proposta profondamente rinnovata, ha sfiorato il risultato, confrontandosi con chi ha sostanzialmente consolidato lo stesso consenso sotto un’altra proposta elettorale. Ad Andria vanno fatti i complimenti a Sabino Napolitano per la capacità di costruire e tenere insieme una coalizione che partiva da condizioni tutt’altro che semplici. Da oggi si apre una nuova fase politica, affidata a persone che sapranno svolgere con serietà e responsabilità il ruolo dell’opposizione, nell’esclusivo interesse della città. Guardiamo con fiducia al ballottaggio di Trani perché crediamo nella figura di Angelo Guariello, nella sua capacità di unire sensibilità diverse attraverso confronto, ascolto e umiltà: caratteristiche che possono risultare decisive per costruire un progetto vincente. Infine, desidero ringraziare tutti i candidati e coloro che hanno contribuito al lavoro della coalizione, in particolare le donne e gli uomini di Fratelli d’Italia, che con impegno, presenza e spirito di appartenenza hanno affrontato questa campagna elettorale con determinazione e forte radicamento sul territorio».