«Le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio consegnano al centrosinistra e al Partito Democratico un risultato straordinario in Puglia, e in particolare nella BAT, confermando il radicamento di una proposta politica credibile, vicina ai territori e capace di interpretare i bisogni reali delle comunità. La vittoria netta e autorevole di Giovanna Bruno ad Andria assume un valore politico che va oltre i confini della città e della stessa provincia». Così Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito Democratico.

«È la vittoria con il più ampio margine d’Italia in questa tornata elettorale. In uno dei 18 capoluoghi al voto in Italia, gli elettori hanno premiato il buon governo, la serietà amministrativa, la credibilità e l’umanità di una sindaca che in questi anni ha saputo restituire fiducia e prospettiva a una comunità che attraversava una delle stagioni più difficili della sua storia recente. Nello stesso tempo, il risultato straordinario ottenuto da Marco Galiano a Trani rappresenta un segnale politico fortissimo e incoraggiante in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno. Adesso tutta la nostra comunità politica deve essere impegnata, unita e mobilitata per trasformare questo primato in una vittoria per la città. Questi risultati non nascono per caso. Sono il frutto di un grande lavoro collettivo di rigenerazione politica e organizzativa del Partito Democratico nella BAT, avviato in mesi difficili e oggi pienamente riconosciuto dagli elettori. Per questo desidero ringraziare ancora una volta Dario Parrini, che da commissario ha guidato con equilibrio, rigore e coraggio una fase complessa ma decisiva per il rilancio del Pd sul territorio. Così come ringrazio Michele Lamacchia, neosegretario provinciale, che, insieme al nuovo gruppo dirigente, avrà ora il compito di consolidare questo percorso di apertura, radicamento e rinnovamento. Un ringraziamento particolare va anche ai nostri consiglieri regionali Domenico De Santis, segretario regionale del Pd, Debora Ciliento, assessora regionale, e Giovanni Vurchio, che, insieme a tanti amministratori, militanti e dirigenti hanno lavorato con generosità e spirito di squadra per costruire nella BAT una nuova stagione politica. La vittoria di Andria, quella di Minervino e il risultato di Trani dimostrano che quando il Pd è unito, aperto, credibile e vicino alle persone, i cittadini riconoscono e premiano il lavoro serio e la qualità delle classi dirigenti. Adesso avanti, tutti insieme, per completare questo percorso anche a Trani».