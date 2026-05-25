Si sono chiuse le urne ad Andria per le elezioni comunali del 2026, delineando il quadro definitivo della partecipazione al voto. Il dato finale sull’affluenza si attesta al 66,77% degli aventi diritto, registrando un lievissimo incremento rispetto alle precedenti amministrative del 2020 nella città federiciana, quando si era fermata al 66,12%.
I dettagli del voto
- Partecipazione solida: Più di due cittadini su tre hanno scelto di esprimere la propria preferenza.
- Trend in crescita: L’aumento dello +0,65% dimostra una sostanziale tenuta dell’interesse politico locale.
- Dato storico: La città consolida i livelli di partecipazione della scorsa tornata elettorale, evitando il forte calo dell’affluenza registrato in altre aree del Paese.