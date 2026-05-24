Oltre trecento bambini in festa, diciotto società di calcio del settore giovanile provenienti da tutta la Puglia e genitori orgogliosi sugli spalti a tifare per loro. Perché il calcio possa confermarsi uno sport che unisce e mai divide. E’ stato questo il leitmotiv della Festa Regionale FIGC che si è svolta oggi pomeriggio allo Stadio Degli Ulivi di Andria, promossa dal Settore Giovanile Scolastico FIGC e organizzata dalla Fidelis Andria in qualità di Società ospitante.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati i bambini delle categorie Primi Calci (2017) e Piccoli Amici (2019) appartenenti alle diverse società calcistiche pugliesi. Nel corso dell’intero pomeriggio di gioco e divertimento i piccoli atleti si sono lasciati travolgere dall’atmosfera agonistica, condividendo indimenticabili momenti di spensieratezza all’insegna dell’amicizia e della condivisione.

L’obiettivo della manifestazione sportiva è stato quello di promuovere i valori dello sport attraverso il Settore Giovanile Scolastico della Puglia, offrendo ai calciatori in erba l’opportunità di divertirsi con i loro coetanei e confrontarsi con i tecnici federali sulle diverse metodologie di gioco e di allenamento.