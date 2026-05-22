Una Piazza Catuma così piena, vibrante e partecipe non si vede spesso. Un colpo d’occhio che ha restituito tutta la forza di una comunità riunita, tra applausi, bandiere e colori, per la chiusura della campagna elettorale della sindaca Giovanna Bruno. Un’atmosfera carica di emozione, entusiasmo e attesa, che ha accompagnato l’ultimo appello al voto della candidata, supportata dagli elettori e dai candidati delle sette liste a suo sostegno.

Sul palco, la significativa presenza di esponenti di rilievo nazionale e regionale: l’onorevole Francesco Boccia, il presidente Antonio Decaro e il segretario regionale del Partito Democratico Domenico De Santis, intervenuti per sostenere la ricandidatura in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio.

Nel suo intervento, Bruno ha rivolto ai cittadini un invito a un voto “responsabile, consapevole e informato”, ribadendo l’importanza di una partecipazione democratica fondata sui fatti. «È quello che abbiamo provato a fare in questi anni: informare puntualmente su ogni cosa. Abbiate la costanza di non coltivare fake news e di non restare in superficie», ha dichiarato.

Un discorso centrato sul senso di comunità, sulla continuità amministrativa e su una visione di città inclusiva e proiettata verso il futuro, accolto più volte dagli applausi di una piazza visibilmente coinvolta. «Grazie alla città che amo e a questa piazza straordinariamente piena, animata da idee, programmi e sogni. Grazie a chi, il 24 e 25 maggio, sceglierà di farla continuare a crescere, a migliorare e a restare una città aperta a tutti. Andiamo avanti».

Un finale di campagna che ha il sapore dei grandi momenti, capace di lasciare il segno e di trasmettere, tra i presenti, la percezione di un passaggio importante per il futuro della città.