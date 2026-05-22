Sabato 23 maggio torna la Notte Europea dei Musei, giunta alla sua 22ª edizione, con aperture straordinarie al calar del sole e ingresso al costo simbolico di 1 euro in tutti i luoghi della cultura afferenti al Castello Svevo di Bari — Direzione regionale Musei nazionali Puglia. Una serata che in tutta la regione propone musica, visite guidate, osservazioni astronomiche ed eventi speciali.

Al Castello Svevo di Bari, a partire dalle 19.30, gli studenti del Liceo Artistico e Coreutico «De Nittis-Pascali» saranno i protagonisti con performance di musica, canti e danze, la pièce teatrale «Noi ragazzi della libertà», installazioni, dipinti, pitture digitali animate e molto altro, sui temi dell’integrazione, della violenza sulle minoranze e del coraggio nel riscatto.

A Castel del Monte la serata «Armonie a Castel del Monte» propone momenti musicali affidati a un duo di arpa e flauto, visite guidate e una degustazione di prodotti del territorio, il tutto compreso nel biglietto d’ingresso. In coincidenza con la Giornata della Legalità, sarà presentato un percorso educativo sviluppato con l’ITT «Sen. O. Jannuzzi» e il Comando Provinciale carabinieri BAT sui temi della responsabilità civica e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Il Castello Svevo di Trani aprirà straordinariamente le coperture per visite accompagnate a partire dalle 20.30. Il Castello Carlo V di Lecce propone dalle 20 una visita guidata sui camminamenti cinquecentenari sotto il cielo stellato, con prenotazione obbligatoria. Il Castello di Copertino aprirà eccezionalmente dalle 17 il vigneto sui bastioni, anch’esso su prenotazione.

Al Museo Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia, alle 20 il direttore Fabio Galeandro guiderà i visitatori nel sito, cui seguirà un’osservazione astronomica nella necropoli con telescopi all’avanguardia, a cura dei divulgatori del Planetario di Bari Sky Skan. Il costo è di 7 euro per l’osservazione più 1 euro per l’ingresso, gratuito per i minori di 18 anni e per i bambini sotto i 5 anni per la parte astronomica. Prenotazione obbligatoria online.

Al Parco Archeologico di Monte Sannace, dalle 19.30 il direttore Savino Gallo accompagnerà i visitatori tra le antiche abitazioni di Thuriae al tramonto, per poi lasciare spazio dalle 20.30 alle 23.30 a un’attività di osservazione astronomica aperta ad adulti e bambini, in collaborazione con il Planetario di Bari Sky Skan. Costo 7 euro più 1 euro di ingresso, consigliata la prenotazione.

All’Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia la visita guidata delle 20.30 si concluderà con un accesso ai depositi, cuore vivo del museo frequentato da studiosi e ricercatori. All’Anfiteatro Romano di Lecce, alle 21.30 la direttrice Marina Nuovo guiderà i visitatori alla scoperta del sito, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo [email protected]. A Bitonto, infine, la Notte dei Musei coincide con la rassegna Cortili Aperti: dalle 18 alle 21 studenti «ciceroni» guideranno i visitatori tra il cortile di Palazzo Sylos Calò e le opere della Galleria Nazionale della Puglia, con apertura del loggiato su piazza Cavour dalle 19.30.