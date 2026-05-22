Il candidato al consiglio comunale con “Per ABC”, Mirko Malcangi, chiude la sua campagna elettorale e lancia il suo appello ai cittadini di essere presenti alle urne.
Il servizio pubbliredazione
Le parole del candidato al consiglio comunale con "Per ABC" a sostegno di Giovanna Bruno sindaco
Il candidato al consiglio comunale con “Per ABC”, Mirko Malcangi, chiude la sua campagna elettorale e lancia il suo appello ai cittadini di essere presenti alle urne.
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