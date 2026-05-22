Mancano pochi giorni all’apertura delle urne. Andria si prepara a votare per il rinnovo del consiglio comunale e il nuovo sindaco il 24 e 25 maggio. La sfida è tra la coalizione di centrosinistra, con la sindaca uscente Giovanna Bruno, e il centrodestra guidato dal candidato Sabino Napolitano. Da più parti arriva l’appello al voto da parte dei candidati al consiglio comunale. Tra questi, c’è anche l’intervento dell’avv. Raffaele Losappio, candidato nel Partito Democratico, già consigliere nella consiliatura uscente.

«Innanzitutto avere la fortuna di poter andare a votare è un dono prezioso che arriva da chi ha combattuto per questo – ha spiegato Losappio -. Non è retorica, ma la verità. Bisogna andare sempre a votare. Per le comunali soprattutto, perché le elezioni amministrative ti danno la possibilità di inserirti nel contesto sociale della tua città. Si vota la prossimità, il consigliere comunale che vedi tutti i giorni al bar o a fare la spesa. Hai la possibilità di una interlocuzione diretta ed immediata con le istituzioni, cosa che ad altri (e alti) livelli ovviamente non succede. Votare significa esprimere un’opinione e prendere parte al processo democratico».

Raffaele Losappio ha voluto ringraziare i cittadini andriesi per i sacrifici fatti in questi anni. Il risollevamento dei conti, ha spiegato il candidato del PD, è soprattutto merito loro. «Ritengo che sia fondamentale dare fiducia a questa amministrazione per il lavoro che è stato fatto e per le prospettive che si sono aperte per la città e la comunità andriese – ha detto Losappio -. E’ stato fatto un lavoro importante partendo da una situazione difficilissima. Si è risalita la china pian piano e lo si è fatto non soltanto grazie all’amministrazione comunale ma anche grazie ai sacrifici che hanno fatto i cittadini stessi. Per il via del Piano di Riequilibrio e del controllo serrato della Corte dei Conti, siamo stati costretti a portare tutte le tariffe al massimo e a negare alcuni servizi. Noi dobbiamo ringraziare la cittadinanza per quello che ha fatto. Adesso c’è la possibilità di confermare la fiducia in questa amministrazione, nella coalizione di centrosinistra che peraltro si è allargata in questa tornata elettorale, perché anche la scelta del campo largo ritengo sia una scelta di coerenza che viene dal percorso politico iniziato alle europee, passando per le regionali con la figura di Antonio Decaro Presidente della Regione Puglia. Siamo compatti per le comunali e lo saremo anche alle politiche del 2027 per cercare di mandare a casa il governo Meloni e avere al governo la coalizione di centrosinistra».

Infine, l’appello affinché i cittadini andriesi votino la coalizione di Giovanna Bruno, il PD e il candidato Raffaele Losappio: «Dare fiducia all’amministrazione Bruno significherebbe completare il lavoro iniziato. Ci saranno tante azioni che verranno capitalizzate nei prossimi cinque anni. E’ un tempo in cui si scriverà quella che sarà la storia della città per i prossimi 10-15 anni, quindi con un’attenzione alle generazioni future. E’ importante in questo contesto dare fiducia al Partito Democratico perché è il partito di maggioranza della coalizione che ha guidato bene questa amministrazione. E’ un partito che in quest’ultimo periodo si è aperto alla società civile, e io ne sono testimonianza (così come Nunzio Leonetti e Daniela Di Bari con cui ero nel progetto civico Andria Bene in Comune). Il PD è un partito veramente plurale e merita la fiducia degli andriesi. Io chiedo la fiducia nei miei confronti perché in questi cinque anni e mezzo ho sempre tenuto la barra dritta. Ho portato la mia esperienza di vita – personale e professionale – all’interno del consiglio comunale. Non ho saltato neanche una seduta, sono sempre stato presente. Stessa cosa dicasi per la I Commissione, finché ho potuto. Ho cercato di studiare tutti i provvedimenti e ho imparato tantissime cose. Quindi sento di poter mettere a disposizione della città tutta l’esperienza accumulata in questi anni per poter fare sempre meglio e nell’interesse dei cittadini», ha concluso Losappio.