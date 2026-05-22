Il candidato sindaco per il centrodestra di Andria, Sabino Napolitano, lancia il suo appello al voto ai cittadini in vista delle urne del 24 e 25 maggio.
Il servizio.
L'appello al voto rivolto ai cittadini
Il candidato sindaco per il centrodestra di Andria, Sabino Napolitano, lancia il suo appello al voto ai cittadini in vista delle urne del 24 e 25 maggio.
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