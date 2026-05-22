Pubblichiamo il comunicato stampa dell’onorevole Mariangela Matera in merito al tavolo tecnico del 28 maggio al Ministero dell’Agricoltura:

«La convocazione del tavolo tecnico del 28 maggio al Ministero dell’Agricoltura sulla crisi del comparto olivicolo e del mercato dell’olio extravergine d’oliva rappresenta un segnale importante di attenzione verso un settore strategico per la nostra economia e per il Mezzogiorno e un impegno mantenuto dal Sottosegretario alle Politiche agricole Patrizio La Pietra. Si tratta di un tema affrontato durante la recente visita del sottosegretario ad Andria, in occasione dell’iniziativa a sostegno del candidato sindaco Sabino Napolitano.

In quell’occasione è emersa con forza la necessità di dare risposte concrete a un comparto oggi schiacciato dall’aumento dei costi di produzione, dal caro energia, dal peso delle materie prime e dai prezzi all’origine sempre più bassi. Il governo Governo ha dimostrato in questi anni grande attenzione verso il mondo agricolo, intervenendo con misure a sostegno delle imprese contro il caro energia e l’aumento dei costi di produzione, difendendo le eccellenze del Made in Italy agroalimentare e rafforzando il contrasto alle frodi e alla concorrenza sleale. Un lavoro accompagnato anche dall’impegno per la tutela delle filiere produttive e per il rilancio delle aree colpite dalla Xylella».