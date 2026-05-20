Far ripartire la macchina amministrativa intervenendo sull’ufficio Tributi. Accompagnare Andria verso il futuro e la transizione energetica. E poi ancora efficientare le scuole cittadine che presentano criticità. Con questi obiettivi Francesca Magliano si è candidata al consiglio comunale nella lista “Andria Riparte”, all’interno della coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Sabino Napolitano. Magliano, avvocato che si occupa di diritto di famiglia e diritto minorile, molto impegnata nell’associazionismo con “Le Amiche per le Amiche” (da lei fondata), è stata assessore tra il 2017 e il 2019. Tra le deleghe da lei assunte, politiche sociali e cultura. L’ultima amministrazione di centrodestra di cui ha fatto parte ha lasciato il segno, ma Magliano non rinnega tutto l’impegno messo.

Secondo Magliano bisogna intervenire sull’ufficio Tributi di Andria che rappresenta il polmone della macchina amministrativa. Allo stesso tempo, però bisogna lavorare sulle persone e i cittadini, cercando di sviluppare un senso di appartenenza alla comunità.

Tante le sfide future per Andria. Per Francesca Magliano è necessario un cambio di passo rispetto al passato. Ecco perché.

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