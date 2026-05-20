Nuove tariffe per l’accesso al mercato ortofrutticolo di Andria, per gli operatori del settore. Tariffe che comportano una sensibile riduzione dei costi rispetto a quelle attualmente in vigore. A darne notizia è la Confcommercio di Andria: «E’ un risultato per nulla scontato, nato da un percorso lungo e articolato, fatto di ascolto, confronto e impegno costante, che ci ha visto lavorare al fianco degli operatori del mercato e dell’amministrazione comunale – è scritto sul profilo social dell’associazione di categoria -. Un lavoro concreto che conferma come il dialogo con le istituzioni, quando è serio e costruttivo, riesce a produrre benefici reali per il territorio, indipendentemente dall’orientamento politico che amministra».

Le nuove tariffe entreranno in vigore da gennaio 2027. «Questa nuova tabella rappresenta un primo passo verso una maggiore attenzione alle esigenze di chi ogni giorno vive e sostiene il mercato con il proprio lavoro – prosegue la nota -. Confcommercio continuerà a rappresentare i propri associati con spirito propositivo e senso di responsabilità, perché crediamo che il futuro della città si costruisca collaborando, avendo il coraggio di andare avanti e l’ambizione di vedere Andria sempre più grande».