Esperienza al servizio di Andria. Si potrebbe riassumere in questo modo la decisione di Michele Lopetuso di candidarsi al consiglio comunale con la lista “Andria Fatti Grande” a sostegno di Sabino Napolitano sindaco. Per l’ex assessore con deleghe a traffico, mobilità, ambiente, lavori pubblici e sport si tratta della quinta candidatura consecutiva, testimonianza di un impegno politico di lungo corso nei confronti della città e dei suoi cittadini.

Lopetuso non solo sostiene come l’operato dell’Amministrazione Bruno si sia rivelato privo di una visione della città a 360°, ma rivendica anche la paternità di alcuni cantieri e lavori di cui l’attuale guida politica si sarebbe assunta i meriti nonostante si tratti di lavori avviati dalla precedente giunta capitanata dall’ex sindaco Nicola Giorgino.

Idee chiare e tanta voglia di rimboccarsi le maniche per Michele Lopetuso. Dalla rigenerazione del centro storico, contrastando la desertificazione commerciale, alla sicurezza nei quartieri periferici che continuano a vivere isolati rispetto al resto della città, di lavoro da svolgere ce n’è. E Michele Lopetuso, candidato al consiglio con “Andria Fatti Grande” per le votazioni del 24 e 25 maggio ormai alle porte, è pronto a rimettersi in gioco per Andria.

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